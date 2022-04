Taranto-Bari, tutto pronto per il derby "dei due mari". Le probabili formazioni

Tutto pronto per il “derby dei due mari”. Taranto e Bari si ritrovano allo Iacovone dopo oltre 28 anni: nonostante l’assenza dei sostenitori baresi, la sfida in programma il sabato santo alle 17,30 avrà comunque una cornice di pubblico straordinaria, data dagli 11mila tarantini, pronti a far scattare il “tutto esaurito”. La formazione biancorossa arriva all’appuntamento priva di tre elementi: oltre lo squalificato Terranova, mancheranno Pucino (operato al ginocchio, stagione finita per il terzino) e Scavone che nella rifinitura ha accusato un fastidio muscolare. Ancora diversi dubbi per il tecnico Michele Mignani. Secondo il 4-3-1-2, Frattali sarà il portiere, con Belli sulla corsia destra di difesa: al centro della retroguardia, Di Cesare, Gigliotti e Celiento si giocano due maglie, mentre a sinistra Ricci appare in vantaggio su Mazzotta. A centrocampo, probabile che sia riproposto il triangolo composto da Maita, Maiello e D’Errico, senza, però, trascurare le candidature di Mallamo e Misuraca. Dubbi anche sul trequartista: il favorito sembra Galano, alla ricerca di una brillantezza mai trovata dal suo ritorno a Bari. Tra i convocati rientra pure Botta (reduce da una serie di intoppi fisici), ma difficilmente sarà rischiato dall’inizio. Invece, va considerata l’opzione Citro, nonché la possibilità di adattare Mallamo tra le linee. In attacco, non dovrebbe mancare Antenucci, a quota 17 reti in campionato ed intenzionato a provare a toccare quota 20. Al suo fianco, uno tra Cheddira e Simeri, più staccato appare Paponi.

Le probabili formazioni:

Taranto (4-4-2): 22 Chiorra, 6 Riccardi, 5 Zullo, 23 Benassai, 97 De Maria; 72 Mastromarco, 17 Granata, 20 Labriola, 11 Santarpia; 9 Saraniti, 32 Giovinco. (12 Antonino, 1 Loliva, 3 Ferrara, 88 Cannavaro, 10 Falcone, 4 Marsili, 13 Visconti, 14 Maiorino, 33 Manneh, 15 Pacilli, 2 Tomassini, 18 Turi). All. Laterza.

Squalificati: Versienti (1), Di Gennaro (1).

Indisponibili: Guastamacchia, Diaby

Bari (4-3-1-2): 1 Frattali, 24 Belli, 6 Di Cesare, 3 Gigliotti, 31 Ricci; 4 Maita, 17 Maiello, 14 D’Errico; 19 Galano; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A disp: 13 Polverino, 5 Celiento, 23 Mazzotta, 99 Mallamo, 8 Bianco, 29 Scavone, 21 Misuraca, 10 Botta, 9 Simeri, 88 Paponi, 18 Citro. All. Mignani.

Squalificati: Terranova (1).

Indisponibili: Pucino.

Arbitro: Calzavera di Varese.

Tv: diretta su Eleven Sports, Sky Sport 252.

