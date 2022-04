Foggia-Catanzaro: che sfida su Rai Sport questa sera alle ore 21

Per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronterà questa sera il Catanzaro allo stadio “Pino Zaccheria”, con inizio della gara alle ore 21. In classifica il Foggia è attualmente ottavo con quarantotto punti, ma con 2 punti di penalizzazione, nelle trentatre gare finora giocate, con uno score di dodici vittorie, quattordici pareggi e sette sconfitte, cinquantasei le reti realizzate e 33 quelle subite, mentre il Catanzaro è quarto con cinquantotto punti, nelle 33 gare finora giocate, frutto di sedici vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte con quarantacinque reti realizzate e ventiquattro subite. I satanelli nella scorsa gara hanno pareggiato a Vibo Valenzia con la Vibonese con il risultato di 1-1, mentre i calabresi hanno perso in casa contro il Monterosi con il risultato di 2-1 per gli ospiti.

Nel Foggia salteranno la gara gli infortunati Ferrante, Buschiazzo, Alastra, Markic e Tuzzo, torna a disposizione dopo una lunga assenza l’attaccante Di Grazia. Questa è la formazione che Zeman potrebbe domani mandare in campo: Dalmasso tra i pali, Garattoni, Sciacca, Di Pasquale (o Girasole) e Rizzo nella difesa a quattro, Rocca, Petermann e Di Paolantonio a centrocampo, Merola, Turchetta e Curcio a comporre il tridente offensivo.

