Bari, ancora un bagno di folla al San Nicola per i "galletti": oltre 22mila per il match con l'Avellino

L’ennesima cornice da serie A. Nel match contro l’Avellino, nonostante la promozione in B già raggiunta da una settimana, Bari ha dato vita all’ennesimo spettacolo di pubblico, degno della massima categoria. 22.376 spettatori recita il dato ufficiale di affluenza, appena 1.956 del primato di presenze sancito lo scorso 27 marzo in occasione del derby contro la Fidelis Andria. Gli spettatori dal vivo della stagione 2021-22 salgono, così, a 169.596, numero irraggiungibile per qualsiasi compagine non solo di serie C, ma anche di B. Soltanto il Lecce, da capolista della cadetteria, raggiunge dati appena avvicinabili a quelli baresi, contandone comunque quasi 40mila in meno. Così come persino in A non arrivano all’affluenza biancorossa piazze come Bergamo, Cagliari, Genova (sponda sampdoriana) e Torino (lato granata), nonché realtà minori (ma comunque di scena sul palcoscenico più prestigioso) come Empoli, Sassuolo, Spezia e Venezia. Ma non è finita qui. Il Bari giocherà in casa altre due gare: l’ultima della regular season contro il Palermo il prossimo 24 aprile (occasione in cui al club della famiglia De Laurentiis sarà consegnato il trofeo destinato alla squadra vincitrice del girone C), nonché una delle due partite del triangolare che assegnerà la Supercoppa. Ancora da conoscere gli avversari: Sud Tirol o Padova dal girone A, Modena o Reggiana dal gruppo B. Il torneo scatterà il prossimo 30 aprile.

