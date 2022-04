Secco 3-0 della Fidelis Andria sul campo del Picerno. I ragazzi di Di Leo anche sfortunati

AZ PICERNO-FIDELISA ANDRIA 3-0

MARCATORI: 4' Gerardi (A), 60' Gerardi (A), 66' Pitarresi (A).

AZ-PICERNO (4-4-2): Albertazzi (84' Summa); Garcia Rodriguez, De Franco, Allegretto (81' Vanacore), Guerra; De Cristofaro, Pitarresi (81' De Ciancio), Di Dio, Dettori; Gerardi (73' Parigi), Reginaldo (73' Senesi). A disposizione: Viscovo, Setola, Viviani, Carrà, Alcides Dias. Allenatore: Leonardo Colucci

FIDELIS-ANDRIA (3-4-2-1): Saracco; Monterisi, Alcibiade, Riggio (55' Sorrentino); Benvenga, Risolo (79' Bortoletti), Bonavolontà (68' Messina), Nunzella (55' Carullo); Urso (68' Gaeta), Casoli; Bubas. A disposizione: Vandelli, Legittimo, Bolognese, De Marino, Ciotti, Tulli, Ortisi. Allenatore: Nicola Di Leo

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere

NOTE: ammoniti 31' Urso (F); 37' Risolo (F). Angoli 2-4.

Niente da fare per la Fidelis Andria che nella 36esima giornata del campionato di serie C cede al Picerno che a sua volta riscatta subito la sconfitta pesante di Palermo con un secco 3-0 sulla Fidelis Andria al Curcio. Picerno la sblocca al 4′ con Gerardi, che firma la doppietta al 15′ della ripresa mentre Pitarresi sei minuti dopo fissa il match sul definitivo 3-0. Probabilmente risultato troppo pesante per i ragazzi di Di Leo che hanno cercato di restare il partita per più di un'ora sbagliando almeno un paio di occasioni per pareggiare il vantaggio di Gerardi dopo 4 minuti.

© Riproduzione riservata