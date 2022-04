Il Lecce non si ferma più 1-0 alla Spal, decide Helgason

LECCE-SPAL 1-0

MARCATORE: 66′ Helgason (L)

LECCE (4-3-3): Gabriel – Calabresi (84′ Gendrey), Lucioni, Tuia (61′ Dermaku), Gallo – Blin (60′ Helgason), Hjulmand, Gargiulo (46′ Björkengren) – Strefezza (85′ Ragusa), Coda, Di Mariano. All.: Marco Baroni.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso – Almici (77′ Pabai), Vicari, Peda, Celia – Pinato (67′ Mora), Esposito Sa., Zanellato – Mancosu – Vido (67′ Latte Lath), Colombo (77′ Finotto). All.: Roberto Venturato.

ARBITRO: Marchetti di Ostia

NOTE: ammoniti: Tuia, Blin (L), Almici, Celia, Mora (S).

Il Lecce vince anche contro una Spal che non ha regalato nulla. I giallorossi mantengono il passo, quello che serve per andare in Serie A senza pensare ai risultati delle altre perché a quattro giornate dalla fine il Lecce è padrone del suo destino. Una gara difficile: la rete del vantaggio arriva nella ripresa, al 66’ però, con il primo gol di Thor Helgason. L'islandese riceve in corsa da Massimo Coda, a sua volta servito da Di Mariano, e infila Alfonso in uscita con un piatto preciso. Nel finale la Spal ci prova fino all’ultimo ma senza mai impensierire Gabriel. Finisce 1-0 e il Lecce si avvicina sempre di più al traguardo, grazie a nove punti in una settimana.

