Laurea honoris causa dal politecnico di Bari a Carlo Messina

Il Rettore, Francesco Cupertino, conferirà la Laurea Magistrale, honoris causa, in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Bari al dottor Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.

La cerimonia, in programma, venerdì, 14 ottobre, ore 11,00, avrà luogo nel campus universitario, nelll’Aula Magna del Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ex Dicar) del Poliba.

Alle 11.40 è prevista la lectio magistralis, “Un nuovo Mezzogiorno per l’Italia di domani e il ruolo di Intesa Sanpaolo per la crescita e la coesione” di Carlo Messina. Alle

12.00 la consegna del diploma honoris causa in Ingegneria Gestionale.

© Riproduzione riservata