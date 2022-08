"Puglia, Puglia mia", Damiano dei Maneskin in vacanza nella terra della madre

Dopo la partecipazione alla sfilata Gucci, tenutasi la scorsa primavera a Castel del Monte, Damiano dei Maneskin è tornato in Puglia a Campomarino di Maruggio, paese natale di sua madre, dove ha trascorso un pezzetto di vacanza. «Puglia, Puglia mia», esclama in un post social con un ulivo secolare sullo sfondo e lui a torso nudo in una foto che testimonia il suo profondo legame con questa regione.

Tra questa esperienza e quella di Andria, Damiano è stato anche a Trani, Castellana e Salento, risultando un autentico promotore di turismo per il territorio pugliese, molto più di quanto non facciano costose partecipazioni istituzionali a fiere ed eventi.

