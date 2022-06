Bari, protocollo d'intesa tra Università e Arma: al via la collaborazione didattica

Siglato stamani, a Bari, un protocollo d’intesa tra l’Università di Bari e l’Arma dei Carabinieri. In particolare, la Benemerita assume l’impegno di una qualificante collaborazione didattica, da realizzarsi attraverso master, seminari, conferenze e workshop nei seguenti settori: cooperazione internazionale e gestione delle crisi; scenario globale e sicurezza interna ed esterna; cyber security, cyber forensic e digital forensic; tutela della legalità fra criminalità organizzata ed eco mafie; violenza di genere e su minori, antifalsificazione monetaria, anticorruzione e pubblica amministrazione, antisofisticazione; tutela del lavoro e lotta alle frodi agroalimentari; tutela del patrimonio culturale ed archeologico; tutela del patrimonio forestale: selvicoltura ed assestamento forestale; medicina legale: sopralluogo e repertamento sulla scena criminis, rilievi dattiloscopici, balistica, biologia, chimica, microanalisi e analisi criminologiche; criminologia investigativa.

L’Ateneo riserva invece ai militari dell’Arma dei Carabinieri, in servizio e in congedo, dislocati su tutto il territorio nazionale e ai loro figli, anche se orfani, particolari agevolazioni sul contributo onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca.

© Riproduzione riservata