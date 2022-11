Regione Puglia, Stellato va con Renzi. Emiliano perde pezzi

La maggioranza di Michele Emiliano perde pezzi. Com'era nell'aria da tempo, il consigliere dei Popolari, Massimiliano Stellato, ha annunciato il passaggio a Italia Viva e dunque preso le distanze al governo giallo-rosso della Regione Puglia.

"Il mio percorso politico prosegue con il Terzo Polo, insieme ad Italia Viva - ha annunciato il politico tarantino -Nei prossimi giorni, ufficializzerò la mia iscrizione. Con l'adesione alla linea politica del partito di Matteo Renzi, è contestuale la mia presa di distanza dal governo regionale. Il mio posizionamento tra le fila della minoranza sarà serio, costruttivo e dialogante sui temi, soprattutto quando in assemblea perverranno provvedimenti utili ai pugliesi".

Per ora la maggioranza, formata dall'alleanza centrosinistra-M5S (ad eccezione della consigliera Antonella Laricchia), rimane comunque stabile, ma Emiliano dovrà ora fare i conti con due consiglieri del PD, Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, che poche settimane fa hanno lanciato un ultimatum al partito. Se anche loro dovessero abbandonare la maggioranza i numeri inizierebbero a vacillare (sarebbero 27, forse 28 su 51) anche se il governatore pare aver recuperato il rapporto con Stefano Lacatena (ex Forza Italia transitato un anno fa nella civica Con Emiliano) che aveva espresso malumori negli ultimi tempi. Per lui è pronto un incarico speciale nel settore urbanistico.

