Galatone, respinto il ricorso di Campa: Filoni resta alla guida del Comune

Inammissibile perché presentato quando non era ancora intervenuta la proclamazione degli eletti. Così il Tar ha respinto il ricorso dell'ex candidato sindaco di Galatone, Annamaria Campa, confermando l'elezione ed il mandato, già in corso, di Flavio Filoni resta alla guida di quel Comune.

Campa aveva chiesto il riconteggio delle schede per presunte irregolarità e anomalie che, a suo dire, avrebbero inficiato la validità delle operazioni elettorali. Ma della sue doglianze, in buona sostanza, non si è entrati neanche nel merito a causa della irricevibilità del suo ricorso.

