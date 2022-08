Puglia, ecco le posizioni dei contrassegni elettorali in vista del voto del 25 settembre

Definite, con il sorteggio svoltosi ieri in Corte d'Appello, le posizioni in scheda dei contrassegni in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Al Senato ci sono ben 11 simboli: centro-destra; terzo polo Calenda; Unione popolare; Movimento 5 stelle; Paragone; centro-sinistra; de Luca sindaco d'Italia; Partito comunista; Vita; Italia sovrana; Adinolfi. Sono 7, invece, i contrassegni presenti alla Camera; Unione popolare; centro-destra; Italia sovrana; Movimento 5 stelle; Paragone; centro-sinistra.

Le due coalizioni, a loro volta, sono formate al loro interno di 4 partiti politici: per il centro-sinistra, Più Europa , Impegno civico, Pd, Verdi e sinistra; per il centro-destra, Noi moderati, Fdi, Lega, Forza Italia. Anche in questo caso il loro ordine di posizione è stato sorteggiato.

© Riproduzione riservata