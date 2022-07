Elezioni in Puglia: Emiliano, "Io candidato? Voi cosa i consigliate?"

"Voi cosa mi consigliate?". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sviato le domanda dei cronisti che, a Bari, al termine di un incontro istituzionale, gli chiedevano di una sua eventuale candidatura alle prossime Politiche. "Io rimarrei in Puglia per le vacanze, per qualunque ragione, per lavorare. Chi mai se ne vorrebbe andare da questa terra", ha aggiunto a chi gli chiedeva cosa ne pensasse degli appelli di alcuni pezzi del centrosinistra pugliese a non candidarsi.

