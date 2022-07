Barletta, presentata la nuova Giunta comunale

Il rieletto sindaco di Barletta, Mino Cannito, ha nominato e presentato stamani la nuova giunta comunale che lo affiancherà nell'azione di governo, così di seguito formata con le rispettive deleghe: Giuseppe Di Leo vice sindaco (istruzione, attività produttive, distretto urbano del commercio, zes, personale, pnrr istruzione e ricerca); Lucia Ricatti (lavori pubblici, manutenzioni, ufficio casa); Anna Maria Riefolo (transizione ecologia, ambiente, igiene urbana, verde pubblico, decoro e arredo urbano, Pnrr rivoluzione verde e transizione ecologica); Pier Paolo Rosario Pio Grimaldi (urbanistica, pianificazione del territorio, contenzioso, edilizia privata, agenda digitale, gare e appalti, trasparenza); Caterina Gianfrancesco (pari opportunità, associazionismo, sport, partecipazione); Oronzo Cilli (digitalizzazione, innovazione e competitività, cultura e turismo, grandi eventi, promozione del territorio, Pnrr digitalizzazione - innovazione - competitività - cultura e turismo); Giuseppe Germano (bilancio e programmazione finanziaria, tributi, partecipate, edilizia pubblica, demanio e patrimonio, politiche giovanili); Francesca Piccolo (inclusione e coesione, servizi sociali, affari generali, servizi istituzionali e demografici, politiche europee e regionali, Pnrr inclusione e coesione); Michele Loconte (infrastrutture cittadine per una mobilità sostenibile, polizia municipale, protezione civile, sicurezza pubblica, legalità, smart city, pnrr infrastrutture per una mobilità sostenibile).

Si tratta di un esecutivo politico, nessuno dei cui assessori proviene dal consiglio comunale. Marcello Lanotte è stato già designato, e quindi sarà eletto, presidente del consiglio comunale.

A tale proposito, la proclamazione dei nuovi consiglieri avrà luogo venerdì prossimo, 15 luglio, alle 10, presso la sala consiliare sita in via Zanardelli.

