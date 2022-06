Mino Cannito (Centrodestra) confermato sindaco a Barletta

Mino Cannito, del centrodestra si è confermato sindaco di Barletta battendo al ballottaggio Santa Scommegna, del centrosinistra.

Il sindaco rieletto ha ottenuto il 65% dei voti contro il 35% dell'avversaria, in uno scenario che ha visto recarsi alle urne per lo spareggio fra i due candidati soltanto il 44% degli aventi diritto al voto.

A nulla è servito, dunque, l'apparentamento fra Scommegna e l'altro candidato del centrosinistra, Carmine Doronzo: la sommatoria dei voti da loro ottenuti al primo turno, che sulla carta sarebbe servita per sopravanzare Cannito, nella realtà è stata ignorata dagli elettori che hanno invece preferito il progetto del sindaco uscente, che nella sua passata amministrazione era stato eletto da un centro sinistra apparso diviso, dimettendosi, e questa volta si è presentato con un centrodestra unito.

© Riproduzione riservata