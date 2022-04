Provincia di Foggia, il presidente Gatta rappresentante dell'Upi al tavolo del Pnrr del Ministero

Il presidente nazionale dell’Upi, Michele de Pascale, ha nominato il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia al Tavolo di Settore dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza insediato dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale.

“Ringrazio il presidente de Pascale per una designazione che mi riempie di orgoglio e responsabilità – commenta Nicola Gatta – soprattutto perché formulata con riferimento a un tema intorno al quale la Provincia di Foggia è stata ed è in primissima linea. La funzione delle Province, soprattutto in questa fase, può essere strategica nella composizione e nella armonizzazione delle esigenze e delle ambizioni dei territori – evidenzia il presidente della Provincia di Foggia –. Proprio il Pnrr ha restituito centralità al ruolo di Ente intermedio che appartiene alle Amministrazioni provinciali e che la riforma Delrio ha per molti versi notevolmente indebolito. Sono infatti profondamente convinto che mettere a sistema un lavoro complesso come quello che riguarda i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza imponga un costante confronto ed un fondamentale coordinamento che solo le Province possono garantire”.

