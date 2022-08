Festival a Locorotondo: a Ferragosto si esibisce Caribou, guru dell'elettronica

Il Locus festival si aggiudica la tappa italiana di un altro grande nome dell'elettronica internazionale più raffinata: il canadese Dan Snaith, alias Caribou, si esibirà con la sua band domani, 15 agosto,per la XVIII edizione del Locus festival, a Locorotondo in Masseria Ferragnano.

Chi è Caribou

Inizialmente si fa conoscere con lo pseudonimo Manitoba. Con questo nome pubblica due album, Start Breaking My Heart (2001) e Up in Flames (2003). Successivamente, in seguito a una minaccia di causa legale da parte di Richard Manitoba, cambia nome in Caribou. Nel 2005 ha pubblicato The Milk of Human Kindness (Domino Records). Inizia a esibirsi dal vivo accompagnato dal batterista Peter Mitton e dai bassisti Andy Lloyd e Born Ruffians. Con il tempo però la band live sarà mutata nella formazione e composta, oltre che da Snaith, da Ryan Smith, Brad Weber e John Schmersal.

Nel 2007 ha pubblicato l'album Andorra, con cui vince l'anno seguente un Polaris Music Prize. Nel 2010 è la volta di Swim. Nel 2013 pubblica l'album Jiaolong con il soprannome Daphni.

Il 3 giugno 2014 vengono annunciati titolo e dettagli del nuovo album del musicista. Our love esce il 6 ottobre 2014 su City Slang e riceve il premio IMPALA come album dell'anno.[1] Il disco è anticipato dal brano Can't Do Without You e per promuoverlo Dan Snaith intraprende un tour che tocca anche l'Italia per tre date tra Foligno (Dancity), Bologna (Estragon) e Torino (Club To Club)[2]

Nel 2021 riceve il Libera Awards come miglior disco Dance/Electric del 2021 per l'album Suddenly (Merge Records) dalla American Association of Independent Music.

