Bari, concerto di Cesare Cremonini all’Arena della Vittoria. Con uno speciale duetto con Lucio Dalla…

Un altro maxi concerto anima l’estate barese. Dopo il successo straordinario di Vasco Rossi, con il sold out allo stadio San Nicola, è la volta dell’altro storico stadio barese: toccherà, infatti, alla mitica Arena della Vittoria ospitare un appuntamento molto atteso: ovvero, Cesare Cremonini. I concerti del celebre cantante sono previsti in estate nei più importanti stadi italiani: in particolare, in questo periodo saranno recuperati gli appuntamenti persi 2021 e, appunto, riprogrammati nell’estate 2022.

La tappa barese sarà il 25 giugno alle 21: il concerto dello Stadio Arena Della Vittoria rappresenta il recupero del concerto saltato sia il 19 giugno 2021, sia il 14 luglio 2020. 25 giugno 2022 Bari, Stadio Arena Della Vittoria (recupero del 19 giugno 2021 e del 14 luglio 2020). Molte canzoni dell’ultimo lavoro, “La ragazza del futuro” faranno parte della scaletta come la ballad Moonwalk e la sensuale elettronica Chimica, che, dal vivo, avranno arrangiamenti diversi, La ragazza del futuro, Colibrì e Delfini, poi tanti successi del passato, La nuova stella di Broadway, Logico, Lost in the Weekend, Mondo, Nessuno vuole essere Robin e le hit coi Lunapop, 50 special, Un giorno migliore e, per la prima volta dopo l’addio alla band, Qualcosa di grande. Lunapop che fanno capolino anche nella band dell’artista grazie alla presenza al basso dell’amico di sempre, Nicola «Ballo» Balestri; accanto a lui, Davide Rossi al violino, Gary Novak alla batteria, Bruno Zucchetti a pianoforte e tastiere, Alessandro De Crescenzo e Andrea Morelli alle chitarre e le backing voice di Roberta Granà e Gianluigi Fazio. Ma il momento più emozionante sarà sicuramente assicurato dal duetto virtuale con Lucio Dalla sulla canzone Stella di mare, nel quale, attraverso delle rare immagini concesse dalla Fondazione Dalla e recuperate dalle Teche Rai, Cesare e Lucio canteranno per la prima volta insieme.

