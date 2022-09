Puglia: ecco l'affluenza alle urne alle ore 12. Percentuale in negativo rispetto al 2018

Sono in corso di svolgimento dalle ore 7 di domenica 25 settembre, su tutto il territorio nazionale, le operazioni di voto per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23.

L'affluenza alle urne registrata in Puglia alle ore 12, secondo i dati raccolti dal ministero dell'interno, è del 16.80% degli aventi diritto, in calo di un punto percentuale rispetto alle consultazioni politiche del 2018 (17.99%). L'unica provincia in controtendenza è il tarantino, con un leggerissimo miglioramento rispetto alle precedenti elezioni legislative. La riduzione più marcata è quella rilevata in Capitanata, con oltre il 3% di votanti in meno.

Il dettaglio per Provincia

Foggia 13.77% (precedente 17.12%)

Bat 16.31% (precedente 17.34%)

Bari 18.09% (precedente 19.34%)

Brindisi 16.39% (precedente 17.45%)

Taranto 16.68% (precedente 16.64%)

Lecce 17.56% (precedente 18.07%)

La media nazionale è del 19.12%. Il successivo aggiornamento riguardo l'affluenza sarà fornito rispetto ai dati delle ore 19.

© Riproduzione riservata