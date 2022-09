Elezioni, Giorgia Meloni a Bari: previste migliaia di persone

È il giorno di Giorgia Meloni a Bari. La leader di Fratelli d’Italia sarà in via Sparano, nell’area dinanzi alla chiesa di San Ferdinando, nel cuore di Bari per un grande comizio alle 19. Gli organizzatori hanno comunicato che sono in arrivo migliaia di persone da tutta la Puglia. Previsti trenta autobus per limitare il traffico e zone di accesso distinte per raggiungere il palco. L'area sarà transennata e presidiata oltre che dalle forze dell'ordine da 200 volontari. Previste anche due postazioni di pronto soccorso con medici.

