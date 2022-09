Puglia, aumentano i mutui richiesti nonostante l'aumento dei tassi d'interesse

Nonostante l’aumento dei tassi di interesse, secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sette mesi del 2022 l’importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari in Puglia è aumentato del 5,8% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 121.191 euro. A Bari, in particolare, la richiesta media si è attestata a 134.377 euro, il valore più alto rilevato nella regione.

I rincari hanno inoltre spinto molti richiedenti a valutare nuove tipologie di mutuo tanto è vero che, a luglio 2022, il 25% delle domande di finanziamento raccolte da Facile.it nella regione e presentate alle banche era per un mutuo a tasso variabile con cap, percentuale notevole se si considera che fino a pochi mesi fa 9 richiedenti su 10 puntavano al fisso.

A livello provinciale, nei primi sette mesi dell’anno, Bari è risultata essere l’area della regione dove gli aspiranti mutuatari hanno chiesto l’importo medio più alto (134.377 euro), seguita da Barletta-Andria-Trani (125.568 euro), Lecce (111.946 euro) e, a brevissima distanza, Foggia (111.381 euro) e Brindisi (110.005 euro). Ultimo posto per Taranto, provincia nella quale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, sempre in media, 108.508 euro.

Sul fronte dei tassi, si registra l’aumento del costo dei finanziamenti: oggi un mutuo fisso medio può costare 26mila euro in più rispetto al passato, mentre la rata di partenza di un mutuo a tasso variabile è aumentata di circa 30 euro.

