NTT Data apre a Bari e Salerno. Previste 200 assunzioni entro il 2022

La multinazionale giapponese NTT Data, leader nel settore dell’IT, continua ad investire al Sud e annuncia l’apertura di due nuovi uffici a Bari e Salerno. L’obiettivo è di raggiungere entro l’anno la presenza di 150 persone nella sede pugliese e 50 in quella campana. Due nuovi hub impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie e nel supporto alla digital transformation delle grandi aziende, che fanno seguito all’inaugurazione dei nuovi uffici a Milano dello scorso novembre, in cui la società aveva annunciato 200 milioni di investimenti in Italia e 5000 assunzioni entro il 2025. Le figure ricercate, per le nuove aperture, si concentrano principalmente negli ambiti Cloud, Data Intelligence, IoT, Opensource, profili di sviluppatori Salesforce e Java ed esperti SAP e ServiceNow, con un interesse particolare per i neolaureati.

“L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza al Sud, ricco di talenti, per generare opportunità di crescita non troppo lontane dalle proprie città di origine - ha commentato Walter Ruffinoni, Ceo di NTT Data Italia. - Stiamo già avviando sinergie e collaborazioni con diverse università locali per diventare nuovo punto di riferimento per i giovani che vogliono prendere parte all’importante transizione tecnologica in atto nel nostro Paese”.

Si consolida dunque la fiducia di NTT Data nella ricchezza del Mezzogiorno e prosegue l’impegno dell’azienda al Sud, testimoniato negli anni dalla crescita significativa delle sedi di Cosenza – polo di eccellenza nelle tecnologie emergenti come Intelligenza Artificiale e IOT – e Napoli - centro di ricerca su cybersecurity, e sviluppo software- ed entrambe radicate sul territorio e profondamente connesse ai centri di ricerca e di formazione delle regioni Calabria e Campania.

