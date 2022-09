Fondazione Petruzzelli, il 14 settembre riprende la Stagione d'Opera

Mercoledì 14 settembre alle 20.30 al Teatro Petruzzelli andrà in scena la prima dell’opera Roméo et Juliette di Charles Gounod, per la regia di Èric Ruf, ripresa da Céline Gaudier, e la direzione di Roberta Peroni che sostituirà lo spagno Jordi Bernàcer, risultato positivo al Covid. Maestro del Coro sarà Fabrizio Cassi.

Lo spettacolo è una Produzione Opéra Comique in coproduzione con Opéra de Rouen Normandie, Bühnen Bern e Fondazione Teatro Petruzzelli.

I costumi sono di Christian Lacroix, le scene di Èric Ruf, il disegno luci di Bertrand Couderc, le coreografie di Glyslein Lefever.

A dar vita all’opera: Claudia Pavone (Juliette 14, 16, 18 settembre) Ani Yorentz (Juliette 15, 17 settembre), Ivan Magrì (Roméo 14, 16, 18 settembre), Mario Rojas (Roméo 15, 17 settembre), Byung Gil Kim (Frère Laurent 14, 16, 18 settembre), Ugo Guagliardo (Frère Laurent 15, 17 settembre), Christian Senn (Mercutio 14, 16, 18 settembre), Gustavo Castillo (Mercutio 15, 17 settembre), José Maria Lo Monaco (Stéphano), Rocco Cavalluzzi (Capulet), Valerio Borgioni (Tybalt), Antonella Colaianni (Gertrude), Jungmin Kim (Le Duc de Véron), Murat Can Guvem (Benvolio), Marcello Rosiello (Gregorio), Carmine Giordano (Le Comte Pâris), Carlo Sgura (Frère Jean).

In replica giovedì 15 e venerdì 16 settembre alle 20.30, sabato 17 settembre e domenica 18 settembre alle 18.00.

