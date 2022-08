Dopo tre rinvii, Mannarino in concerto: il 12 agosto al Festival di Locorotondo.

Il pubblico barese ha dovuto attendere a lungo, addirittura due anni. Ma il 12 agosto Alessandro Mannarino sarà finalmente in concerto per il pubblico di Bari e provincia. Il cantautore romano avrebbe dovuto essere al Palaflorio di Bari il 23 ottobre 2020, poi il 27 aprile 2021 e infine il 24 febbraio 2022, ma la pandemia ha fatto saltare tutte le date. Ora recupererà in una location suggestiva: la Masseria Ferragnano al Locus Festival di Locorotondo.

Mannarino è tra i cantautori che maggiormente hanno riscosso consensi in Italia nato a Roma il 23 agosto 1979 sotto il segno del Leone,ma originario di Belmonte Calabro, piccolo comune in provincia di Cosenza, ha iniziato la propria carriera artistica nel 2001. Dopo qualche esperienza non particolarmente fortunata, nel 2006 fonda la Kampina, una band di sei elementi che riesce a farsi un nome nella scena underground romana.

Una prima svolta nella sua carriera arriva grazie all’amicizia con l’attore Massimiliano Bruno. Dalla loro collaborazione nasce infatti Roma di Notte, uno spettacolo che ottiene un discreto successo. Ma è solo nel 2009, anno del debutto con Bar della rabbia, prodotto da Leave Music e distribuito dalla Universal, che Mannarino si fa un nome nel mondo della musica, vincendo il Premio Giorgio Gaber a Viareggio e arrivando tra i finalisti per la Targa Tenco nella categoria Opera prima.

Tra i pezzi più apprezzati di questo disco c’è Me so ‘mbriacato, la canzone di Mannarino più famosa ancora oggi. Il suo secondo disco, Supersantos, esce nel 2011. Alessandro conferma il suo successo diventa uno dei cantautori più rispettati della nuova scena italiana. Altro successo e altro disco d’oro con il terzo album, Al monte, che gli permette di ottenere anche il Premio Pimi del Mei come Miglior artista indipendente dell’anno. Nel 2015 vince anche il riconoscimento di Amnesty International Italia per il brano Scendi giù, ritenuto quello con il Miglior testo sui diritti umani edito in Italia nel 2015. La crescita esponenziale del cantautore romano raggiunge l’apice nel 2017, quando il suo quarto album, Apriti cielo, debutta immediatamente in vetta alla Viral 50 di Spotify e alla classifica Fimi degli album. Dopo una serie di progetti collaterali, dovrebbe essere al lavoro sul suo quinto disco di inediti. L’album è stato annunciato nel 2021 e s’intitola V. Un progetto molto ambizioso, un manifesto globale che fonde musica e cultura di continenti differenti, come testimoniato da

