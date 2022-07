Al Castello di Sannicandro il 27 e 28 luglio due spettacoli della stagione teatrale estiva

Mercoledì 27 e giovedì 28 luglio nell'atrio del Castello Normanno Svevo, andranno in scena i due spettacoli della Stagione Teatrale Estiva 2022 del Comune di Sannicandro di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il primo appuntamento, il 27 luglio alle 20.30 è con “Stoc ddo’ - Io sto qua” della Compagnia Meridiani Perduti con Sara Bevilacqua sulla storia e la forza di Lella, mamma di Michele Fazio, vittima innocente della mafia a Bari. Il 28 luglio alle 19.30, invece, sarà la volta di “Pulcinella Cavaliere per errore” della Compagnia Burattini al Chiaro di Luna di e con Massimiliano Massari, spettacolo per bambini e famiglie consigliato dai ai 4 anni in su.

“Il Castello di Sannicandro conferma la sua vocazione ad essere luogo di cultura: vivo, partecipato, inclusivo. La storia di Michele Fazio narrata da Sara Bevilacqua darà alla nostra comunità la possibilità di confrontarsi sull’importanza dell’impegno civile in favore delle legalità; i burattini di Massimiliano Massari coinvolgeranno anche i bambini, pubblico attento e con una sensibilità speciale” commenta il Sindaco Giuseppe Giannone, invitando tutti alla partecipazione.

