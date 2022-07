All'Iic di Parigi fino a settembre mostra sui misteri della Puglia

"Apulia. Mystères des Pouilles entre terre, pierres et mer" è il titolo della mostra che è possibile visitare presso l'Istituto italiano di cultura di Parigi. La Puglia, il tacco dello stivale situato tra il Mar Adriatico e lo Ionio, affascina per la sua autenticità, le sue spiagge e la gastronomia. L'Istituto Italiano di Cultura, oggi, ci invita a un viaggio sorprendente. Il visitatore potrà scoprire i misteri di questa regione e, grazie ai reperti oggetti esposti, immergersi nella sua storia. Quattro sezioni sveleranno al pubblico francese opere mai esposte prima in Francia e inediti assoluti.

