Bari, domani all’Abeliano l’Orchestra sinfonica metropolitana esegue “Il Governatore”

Il grande connubio tra la musica e gli artisti locali. Il primo weekend di giugno propone un appuntamento da non perdere per ascoltare la musica classica secondo il talento degli artisti pugliesi. Venerdì 3 giugno, alle ore 20.45, nel Teatro Abeliano di Bari si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana, diretta per l’occasione dal maestro Fabrizio Dorsi. Prosegue l’accostamento fra i grandi classici e i compositori pugliesi. Il programma, infatti, prevedrà innanzitutto l’esecuzione della Sinfonia tratta da Il Governatore (realizzata nel 1747 su libretto di Domenico Canicà e rappresentata per la prima volta a Napoli) dell’operista bitontino Nicola Bonifacio Logroscino, molto ativo tra la fine del ‘600 ed il ‘700, come uno dei maggiori esponenti dell’opera buffa nel Meridione italiano. Quindi, si tornerà ai grandi classici, con l’esecuzione della Sinfonia n.36 K.425 Linzer in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, nonchè della Sinfonia n. 4 in si bem. maggiore, Op. 60 di Ludwig van Beethoven.

