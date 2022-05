Bari, Vincenzo Salemme al Teatro Team dal 6 maggio con il suo tour da record

Maratona Salemme a teatro è sold out. Dal debutto a Orvieto (2021) fino a fine tour: date da ‘tutto esaurito’. Boom di presenze al Manzoni di Milano con la sua pièce ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’ (più di 9 mila spettatori dal 4 al 16/1), e ora Vincenzo Salemme concluderà il suo tour al Teatro Team di Bari venerdì 6, sabato 7, domenica 8 maggio.

17 città in tutto. 100 repliche e oltre 75mila spettatori (comprese le repliche di Bari). Questi i numeri straordinari di uno show davvero unico. Salemme porta in scena insieme alla sua compagnia una pièce che gioca con i cliché, o meglio con i luoghi comuni, di chi è nato nel capoluogo partenopeo. Uno spettacolo applaudito dalla critica e dal pubblico, che ha fatto tornare il teatro, in tempo di pandemia, nuovamente un luogo di aggregazione (sempre nel rispetto delle norme sanitarie) e di cultura.

“Napoletano? E famme ‘na pizza” - prodotto da Valeria Esposito per Chi è di scena! s.r.l. - è tratto dal suo libro più recente (pubblicato a marzo 2020 per Baldini + Castoldi). Il teatro e il cinema sono la sua seconda pelle. Oltre 28 spettacoli e 45 film (di cui 12 in qualità di regista e sceneggiatore) in quarantacinque anni di carriera. Nell’estate dello scorso anno, l’anteprima del tour di «Napoletano? E famme 'na pizza!» (in formazione ridotta per ovvie ragioni) era stata per l’artista un primo passo per dare una risposta sul palco alla grave crisi determinata dall'emergenza Covid-19. Una testimonianza concreta “a favore” dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo.

Una lunga tournée partita a novembre 2021 da Orvieto (20 e 21, Teatro Mancinelli) e che ha registrato tutti sold-out rispettivamente a S. Arpino, CE (23-25, Teatro Lendi); Caserta (26-28, Teatro Comunale); Pagani, SA (30 e 1 dicembre, Auditorium Sant'Alfonso Maria de' Liguori); Salerno (2-5, Teatro Verdi); Santa Maria Capua Vetere, (7 e 8 dicembre, Teatro Garibaldi); Avellino (9-12, Teatro Partenio); Avezzano, (15 e 16, Teatro Dei Marsi). Da gennaio 2022 dopo lo straordinario affetto del pubblico e dopo l’enorme successo a Milano (dal 4 al 16, Teatro Manzoni), il tour ha toccato le seguenti città: Genova (20-22 gennaio, Teatro Politeama); Torino (3-6 febbraio, Teatro Alfieri); Ferrara (9 e 10 febbraio, Teatro Nuovo); Bologna (11-13 febbraio, Teatro delle Celebrazioni); Cosenza (18-20 febbraio, Teatro Rende), Napoli (dal 23 febbraio al 20 marzo, Teatro Diana); Roma (1 aprile, fino al 24/4, Teatro Olimpico), Bari (6,7,8 maggio Teatro Team).

Una carriera, quella di Vincenzo Salemme, costellata da grandi successi che gli sono valsi l’assegnazione del Premio alla Carriera (al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento). L’arte, il garbo e l’ironia sono gli elementi distintivi della sua arte: dagli esordi come attore con un’intensissima vita teatrale partita nel ‘78 con il Maestro Eduardo De Filippo fino ad arrivare ai nostri giorni, campione di incasso a teatro (l’ultima commedia “Con tutto il cuore”, interrotta a causa del Covid 19 è stata vista da 150mila spettatori con un incasso di 5milioni di euro) e al cinema (dal debutto con Nanni Moretti nel 1981 ai suoi film più recenti). In televisione ha portato le sue commedie in diretta tv su Rai2 come fossero uno show televisivo. Oltre a “Napoletano? E famme ‘na pizza”, dal dono della scrittura, è nato anche il libro dal titolo ‘La bomba di Maradona’.

