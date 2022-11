Covid Puglia, aumento 10,4% di nuovi casi nell'ultima settimana

Nella settimana compresa tra il 18 e il 24 novembre scorsi in Puglia è stato registrato un aumento di nuovi casi di contagio da coronavirus del 10,4% rispetto alla settimana precedente con una incidenza di positivi per ogni 100mila abitanti pari a 235,1 unità. È quanto rende noto la fondazione Gimbe nel suo report in cui emerge che il tasso di occupazione nei reparti di area non critica covid della Puglia è al di sotto della media nazionale e pari al 7,5%. In terapia intensiva covid l'occupazione è del 2,1%.

