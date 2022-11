Il casello autostradale di Canosa di Puglia sarà chiuso per tre giorni a partire da questo lunedì, 28 novembre, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia situato nelle immediate vicinanze. In particolare non sarà accessibile la stazione in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire ad Andria.

© Riproduzione riservata