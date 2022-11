Bari, era accusato di calunnia: il colonnello Colacicco assolto perché il fatto non sussiste

Assolto perché il fatto non sussiste. Si è concluso così il rito abbreviato a carico del tenente colonnello dei carabinieri Angelo Colacicco, già comandante del Noe di Bari.

Le accuse dei Pm di Potenza si riferivano la prima a indagini della Procura della Repubblica di Lecce sugli ex magistrati di Trani Michele Nardi e Antonio Savasta, la seconda ad una presunta calunnia ai danni del pubblico ministero di Lecce, Roberta Licci.

Per tali ipotesi Colacicco fu arrestato (ai domiciliari) nel marzo nel 2021 e rimesso in libertà pochi giorni dopo, a seguito dell’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare.

La Procura di Potenza aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi di reclusione e la Pm, costituita nel giudizio parte civile, aveva chiesto per Colacicco la condanna al pagamento di una provvisionale di 10mila euro.

