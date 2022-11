Trani, hashish nel bagno della scuola "Aldo Moro"

Una dose di hashish nascosta in bagno e destinata all'uso personale: è quanto hanno trovato i Carabinieri in un bagno dell'Istituto Aldo Moro, nell’ambito delle attività che vedono i militari impegnati per la sicurezza degli studenti delle scuole superiori.

Controllati, anche, diverse decine di ragazzi presenti a gruppi all’ingresso del plesso scolastico ubicato nella zona Nord di Trani.

I servizi verranno ripetuti nel corso dell’anno scolastico presso altri istituti del territorio, in pieno accordo e previa pianificazione con i dirigenti scolastici.

