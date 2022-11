Tragedia aerea nel Gargano, rimosso l'elicottero caduto vicino ad Apricena

Rimossa la carcassa dell’elicottero dell’Alidaunia caduto lo scorso 5 novembre a Castelpagano, vicino Apricena. L’incidente causò la morte di sette persone, quattro turisti sloveni, un medico e i due piloti. Il mezzo è stato sollevato con una gru e condotto in un hangar di Amendola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la procura di Foggia che indaga sulle cause. Per questa vicenda si procede per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Le ipotesi più accreditate: errore umano e maltempo. Altri pezzi sono stati repertati dai carabinieri. Nei giorni scorsi, dall'elicottero incidentato, era stato prelevato il carburante.

