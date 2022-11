Andria, droga: pena definitiva per Alberto di Bari. Deve scontare 4 anni e 3 mesi

Gli agenti della Squadra mobile della Questura, su ordine della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari, hanno eseguito il provvedimento definitivo di carcerazione emesso nei confronti di Alberto Di Bari, andriese di 48 anni che dovrà scontare la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per una condanna inflittagli per violazione nella normativa in materia di sostanze stupefacenti.

Il 18 marzo 2015 lo stesso Di Bari, in seguito ad un’attività d’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Bari, fu tratto in arresto, insieme con altre 17 persone, in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso.

Da lì a poco gli furono confiscata una villa di lusso completa di piscina, arredi, impianti tecnologici, videosorveglianza e suppellettili di pregio, con annesso appezzamento di terreno. Inoltre due veicoli, un conto corrente ed un libretto di deposito bancario. L’intero patrimonio sommava un valore di circa 1 milione di euro.

