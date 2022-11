Spaccio a Terlizzi, sequestro da 300 mila euro per Giambattista De Sario

I Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura, a carico di Giambattista De Sario: è indagato per avere promosso e diretto un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante a Terlizzi e zone limitrofe.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’associazione gestiva in regime di monopolio la piazza di spaccio di Terlizzi e per tali reati De Sario, ritenuto al vertice del clan Dello Russo, è stato recentemente condannato in primo grado dal Gup di Bari a 20 anni di reclusione.

Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità dell’interessato e della sua famiglia è stimato in oltre 300mila euro, composto da una villa lussuosa, un deposito ed un fondo rustico.

Le indagini hanno puntato a ricostruire sia la carriera criminale dell'indagato, sia gli introiti dell’intero nucleo familiare, fornendo un corposo quadro indiziario con riferimento all’illecita provenienza della sua ricchezza, accumulata negli ultimi 20 anni e che costituirebbe il compendio del traffico di droga.

