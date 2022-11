Mare in burrasca: isolate le Isole Tremiti da questa mattina

Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti a causa del maltempo. Le avverse condizioni meteomarine hanno impedito alle motonave di effettuare la corsa giornaliera tra la costa molisana e le Diomedee che, per la giornata di oggi, resterà in porto. La Capitaneria ha inviato un avviso di burrasca valido fino alla serata. Il bollettino prevede mare molto mosso e vento di sud-est a forza 8. I pescherecci della flotta molisana sono rientrati quasi tutti in porto. Mareggiate sono registrate a nord della città.

© Riproduzione riservata