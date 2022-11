Bari, il mistero della piscina per disabili abbandonata all'interno del Policlinico

Costruita ma mai entrata in funzione e abbandonata da anni. È l' incredibile destino della piscina per la riabilitazione dei disabili nel Policlinico di Bari. A risollevare il caso è Luigi Cipriani segretario del movimento Riprendiamoci il Futuro: "Nonostante la nostra denuncia inviata anni fa alla Procura tutto è finito nel dimenticatoio. Perché? - si chiede Cipriani -

Si ricorda che si tratta di una piscina per disabili, adibita alla riabilitazione, posta all’interno dell’Azienda Policlinico (Asclepios) e mai entrata in funzione e in totale stato di abbandono. L’aspetto più sconcertante della vicenda è costituito dal fatto che per tale importante struttura riabilitativa furono formati, con l’utilizzo di danaro pubblico, alcuni fisioterapisti con specializzazione in riabilitazione dei disabili in acqua; tali spese per la formazione, vanno a sommarsi alla ulteriore distrazione di pubblico denaro.

Considerata l’innegabile utilità riabilitativa della piscina in questione e tenuto che non vi sono strutture analoghe, ci chiediamo quali siano gli ostacoli che hanno impedito sino ad oggi ed impediscono ancora l’attivazione della stessa?" Cirpiani chiede conto anche dei soldi pubblici spesi e se il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico abbia mai intrapreso iniziative per risolvere la questione.

