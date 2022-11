Interventi sulla SS16 tra Foggia e San Severo, progetto da 126 milioni di euro, ok della Regione

Sono state approvate anche le intese con il commissario straordinario di Anas per la tangenziale Ovest di Foggia e per la statale 16 Foggia-San Severo. L’adeguamento del tratto della SS16 tra Foggia e San Severo, già finanziato con 126 milioni e 700mila euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, rientra tra gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari soggetti a commissariamento per velocizzare le procedure, comprese quelle di Valutazione di Impatto Ambientale.

