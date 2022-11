Foggia, liberati alloggi occupati abusivamente anche da famiglie della mafia foggiana

Blitz all’alba nel rione Candelaro di Foggia. Sgombero di 4 alloggi di edilizia residenziale popolare occupati abusivamente. L’operazione è coordinata dalla Prefettura in sinergia con la DDA di Bari e la Procura di Foggia, con la gestione commissariale del Comune di Foggia e le Forze di Polizia, che vede impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia locale, Arca Capitanata, unitamente a personale dei servizi sociali comunali e mezzi di soccorso del 118.

“Finalmente gli immobili liberati potranno essere riassegnati ai legittimi aventi diritto – riporta una nota della Prefettura -, secondo le imminenti graduatorie che saranno predisposte dai competenti uffici comunali. Gli occupanti abusivi, che appartengono a nuclei familiari con all’interno alcuni componenti di note organizzazioni criminali locali, non avevano diritto ad alcun supporto di edilizia sociale. Ancora una volta netta e concreta la risposta della Squadra Stato e delle Istituzioni sul delicato tema delle occupazioni abusive che rappresentano un fenomeno “eversivo” da affrontare e gestire con assoluta determinazione e risolutezza per ripristinare sul territorio sicurezza, legalità e rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini”. La Prefettura fa sapere che “le occupazioni abusive non ledono soltanto il diritto dei legittimi proprietari, ma determinano, soprattutto quando tendono a consolidarsi nel tempo, una vera e propria turbativa dell’ordine pubblico, inteso come pacifica e ordinata convivenza dei consociati nel rispetto delle regole, dei diritti e delle legittime aspettative di quanti aspirano ad avere il proprio alloggio”.

