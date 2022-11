Moto contro auto in Salento, 52enne muore dopo un mese di ricovero

Un uomo di 52 anni, Corrado Minonne di Tricase, è morto in ospedale dove era ricoverato dallo scorso 28 ottobre dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo della sua moto Guzzi nei pressi dello svincolo per Miggiano sulla statale 275, la Maglie-Santa Maria di Leuca, detta la "strada della morte" perché teatro di una lunga serie di incidenti. La strada è al centro di un progetto di ammodernamento già finanziato ma fermo da decenni. Le condizioni del motociclista, dopo lo scontro con un'auto guidata da una donna, erano apparse subito gravi ai soccorritori. Ricoverato in prognosi riservata è morto nella serata di ieri al Vito Fazzi di Lecce

