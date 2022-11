Fasano, donna immobilizzata e rapinata in casa da due malviventi

Una rapina in abitazione è stata messa a segno un paio di ore fa in via Di Bari, una traversa della centralissima via Nazionale dei Trulli a Fasano. Stando a quel poco che è stato possibile sapere nell’immediatezza del fatto, due malviventi, che avevano entrambi il volto coperto da passamontagna, sono entrati in un’abitazione, ubicata al piano terra, e hanno immobilizzato la padrona di casa, che in quel momento era sola. I due rapinatori hanno arraffato il denaro che la donna aveva in casa e prima di andare via hanno allentato i nodi delle corde con cui avevano immobilizzato la vittima in modo da darle la possibilità di liberarsi. Sul posto, appena ricevuto l’allarme, sono state dirottate diverse gazzelle dei carabinieri. Le ricerche dei due banditi in fuga sono in corso.

