Andria, recuperati i mezzi agricoli rubati nei giorni scorsi

I metronotte della Vigilanza giurata hanno recuperato ad Andria, in contrada Savigliano, attrezzature e mezzi agricoli rubati nei giorni scorsi da operatori della zona. L'area, già in precedenti occasioni, era stata lo scenario di ritrovamenti di veicoli e attrezzature di provenienza furtiva. Tutto quanto è stato ritrovato era senza targhe e talloncini identificativi. Sul posto, per gli accertamenti e la restituzione ogni bene ai legittimi proprietari, è intervenuta la Polizia di Stato.

