Maltempo in Puglia, nel Barese crolla muretto dell'antico ponte

La forte ondata di maltempo che sta investendo in queste ore la Puglia ha provocato danni a Bitonto, nel Barese dove è crollato il muretto dell'antico ponte romano che sorregge via Solferino. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno accertato la stabilità delle palazzine vicine: non ci sarebbero rischi e non saranno evacuate. Su via della Repubblica invece, non lontano dalla comunale alcuni negozi sono allagati e il Comune sta provvedendo ad aprire le caditoie per far defluire l'acqua piovana. In Salento invece, una tromba d'aria si è abbattuta tra Punta Ristola e Patù provocando la caduta di qualche albero e un blackout.

