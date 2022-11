Trani, tre parcheggiatori abusivi sanzionati dai carabinieri

I Carabinieri di Trani hanno sanzionato tre parcheggiatori abusivi nel centro storico di Trani, in particolare in piazza Re Manfredi e presso il molo Santalucia, nell'ambito di una specifica attività mirata al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

I militari, infatti, hanno operato nelle strade e piazze più frequentate per motivi turistici, dove insistono le zone ed aree di parcheggio più estese ed affollate.

In questo modo si è potuta accertare la presenza di soggetti che esercitavano l’attività di parcheggiatori e guardamacchine in modo abusivo e contestare la relativa violazione al Codice della Strada.

© Riproduzione riservata