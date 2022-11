Corato, 500 grammi di cocaina nella villa dove abita: 20enne arrestata

I Carabinieri di Corato hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 20enne, di Corato, ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari sono intervenuti presso una villa in uso alla ragazza e, nell’ambito della perquisizione domiciliare, anche con l’ausilio di unità cinofile, sono stati rinvenuti 500 grammi di cocaina, sostanza da taglio e vario materiale per il confezionamento, oltre a due biciclette elettriche di probabile provenienza illecita.

La giovane è stata associata alla casa circondariale di Trani, a disposizione della locale Procura della Repubblica di Trani.

Sempre a Corato sono stati attuati numerosi posti di controllo sulla circolazione stradale e, nella circostanza, una persona sottoposta agli arresti domiciliari è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione e denunciata all’Autorità giudiziaria di Trani.

