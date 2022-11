Taranto, smantellato un market della droga

Gestivano un vero e proprio market della droga nel rione Tamburi di Taranto. Con questa contestazione stamattina la Polizia ha arrestato sei persone, tutte accusate di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione e’ stata condotta dagli agenti della squadra Mobile di Taranto e ha preso il via alle prime luci dell'alba. Gli investigatori della Mobile, guidati dal dirigente Cosimo Romano, hanno eseguito i provvedimenti restrittivi spiccati dal gip presso il Tribunale su richiesta della procura jonica. Sei le persone arrestate. Per tre di loro si sono spalancate le porte del carcere. Altre tre sono finite agli arresti domiciliari. Gli arresti di questa mattina rappresentano il punto di arrivo di una attivita’ investigativa che avrebbe preso il via due anni fa. L'epicentro del giro di spaccio di droga, in particolare hashish, sarebbe stato individuato in un garage del popoloso quartiere alla periferia di Taranto. Oltre ai sei arrestati nell'indagine figurano coinvolte altre due persone, tra cui una donna, che risultano indagate a piede libero.

