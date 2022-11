Trani, rubata l'auto del'associazione Arges che trasporto i pazienti in fase avanzata di malattia

Balordi che nella notte hanno rubato l'auto che l'associazione Arges utilizza per portare assistenza gratuita a domicilio ai pazienti in fase avanzata di malattia. "Con sforzi, sacrifici e raccolta fondi - scrivono dall'associazione - siamo riusciti a dotarci di mezzi di trasporto, come una Smart, usata ovviamente, che ci permette di fare consegne a domicilio e di fare assistenza a casa dei pazienti. Bene, grazie a qualche triste losco personaggio, al momento non potremo farlo, perché il nostro mezzo è stato rubato a Trani in via Gran Bretagna. Chi ha commesso questo atto ignobile non si rende conto del danno che ha provocato, non a noi, non alla associazione, ma ai pazienti". L'associazione ha sporto denuncia: la speranza è che si riesca a identificare i responsabili e a recuperare il mezzo.

