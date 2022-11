Strappa collana in pieno centro a Foggia, arrestato 21enne

Gli agenti di polizia di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura, nei confronti di un giovane 21enne, presunto responsabile del reato di furto con strappo consumato in pieno centro a Foggia. Le indagini hanno permesso di fare emergere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane, anche attraverso la visione delle immagini di video sorveglianza. I fatti risalgono alla sera dello scorso 3 settembre quando il giovane, già agli inquirenti, avrebbe afferrato la catenina con medaglietta in oro di un uomo, che passeggiava con la moglie, strappandola con violenza, per poi fuggire. Ancora in corso le indagini per verificare la relazione tra il soggetto ed altri episodi di furto con strappo avvenuti a Foggia.

© Riproduzione riservata