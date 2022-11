Monopoli, lo arrestano per rapina e scoprono che è un latitante belga

I militari della Stazione di Monopoli hanno dato esecuzione a un mandato d’arresto europeo, emesso dalla Corte d’Appello di Bruxelles nel quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 46enne belga, ricercato per evasione dal carcere di Namur (Belgio).

I militari, al termine di una mirata attività di indagine che ha permesso l’individuazione di due autori di rapina a mano armata perpetrata ai danni di un esercizio commerciale della zona di Monopoli, hanno localizzato nel Comune di Mola di Bari e tratto in arresto i due autori del reato. L’attenzione degli uomini in divisa si è concentrata su uno dei due soggetti che, nato e residente in Belgio, era apparso particolarmente nervoso ed elusivo e, in un primo momento, aveva fornito false generalità.

Successivamente i Cùcarabinieri hanno riscontrato, presso l’autorità Belga, che il 46enne, era ritenuto membro di un’organizzazione criminale dedica al traffico di sostanze stupefacenti ed era evaso dal carcere di Namur (Belgio) nel luglio scorso. La Corte d’Appello di Bruxelles ha pertanto emesso a carico dell’uomo un mandato d’Arresto Europeo, eseguito dai Carabinieri del Comando Stazione di Monopoli.

