Trani, auto in fiamme in pieno centro: i pompieri evitano il peggio

Un incendio ha distrutto ieri sera una vettura nella centralissima via Vespucci ad Andria. Erano le 22 circa quando il proprietario aveva provato a mettere in moto il mezzo, abbandonandolo subito dopo appena scorgeva fumo provenire dal vano motore.

Fortunatamente non vi erano altre vetture parcheggiate nelle immediate adiacenze e l’arrivo immediato dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Sul posto anche i Carabinieri per tenere lontani i curiosi, chiudendo anche la strada al traffico fino a fine intervento.

