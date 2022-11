Andria, controlli a tappeto. Raffica di sanzioni

I carabinieri di Andria, nell'abito di sempre più estesi controlli su attività economiche e commerciali della città, hanno irrogato sanzioni amministrative pari a 42.962,00 euro per violazione degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Inoltre, 4 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti, giudicata per uso personale. Infine sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per un ammontare complessivo di 12486,60 euro.

